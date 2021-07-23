Горняк22: Почти тысячу километров теплосетей проверили в Барнауле

В ходе ремонта теплосетей по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле было проверено 998 км трубопроводов. Количество повреждений в этом году превысило на 20% результаты гидравлических испытаний прошлого года.

В 2021 году впервые опрессовка прошла отдельно по четырем магистралям, сообщает администрация Барнаула. Это позволило уменьшить время ожидания горячей воды в 1,5 раза – всего 10 дней длилось отключение в каждом контуре.

Большая часть жителей города получила горячее водоснабжение досрочно. Дополнительные четыре дня отключения не понадобились трети потребителей станции — 112 тысяч барнаульцев получили воду в это время по резервной схеме.

За время испытаний специалисты СГК обнаружили 296 повреждений, из них 173 – на внутриквартальных сетях. На момент 20 июля осталось не устраненными из них только 45 повреждений, которые не влияют на подачу горячей воды.

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Барнаул

Алтайская правда