Горняк22: В ПФР рассказали, кто получит право на пенсию во II полугодии 2021 года

Кто выйдет на пенсию во втором полугодии текущего года и сколько необходимо для этого пенсионных коэффициентов и страхового стажа? На эти вопросы подробно ответила »Алтайской правде" эксперт ПФР.

Как рассказала начальник управления организации назначения и выплаты пенсии Отделения ПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова, право на установление пенсии во втором полугодии 2021 года получит целый ряд категорий граждан.

Так, за пенсией могут обратиться женщины, достигшие возраста 56,5 лет, и мужчины — 61,5 года. При этом, им необходимо иметь не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов – 21.

Также смогут обратиться граждане, получившие право на досрочную страховую пенсию. Это работники, занятые во вредных и опасных производствах, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Кроме того, к ним относятся россияне, получившие право на выход на пенсию досрочно по социальным аргументам, а также «северяне», отработавшие требуемый стаж.

Помимо прочего, во втором полугодии досрочные пенсии будут назначаться тем, кто выработал стаж в первом полугодии 2020 года.

За установлением пенсии могут обратиться женщины с 37 годами трудового стажа и мужчины с 42. Но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет соответственно.

На досрочную пенсию также имеют право женщины, воспитавшие четырех детей – по достижении 56 лет.

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Алтайская правда