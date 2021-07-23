Горняк22: В ПФР рассказали, кто получит право на пенсию во II полугодии 2021 года
Кто выйдет на пенсию во втором полугодии текущего года и сколько необходимо для этого пенсионных коэффициентов и страхового стажа? На эти вопросы подробно ответила »Алтайской правде" эксперт ПФР.
Как рассказала начальник управления организации назначения и выплаты пенсии Отделения ПФР по Алтайскому краю Ирина Неверова, право на установление пенсии во втором полугодии 2021 года получит целый ряд категорий граждан.
- Так, за пенсией могут обратиться женщины, достигшие возраста 56,5 лет, и мужчины — 61,5 года. При этом, им необходимо иметь не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов – 21.
- Также смогут обратиться граждане, получившие право на досрочную страховую пенсию. Это работники, занятые во вредных и опасных производствах, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Кроме того, к ним относятся россияне, получившие право на выход на пенсию досрочно по социальным аргументам, а также «северяне», отработавшие требуемый стаж.
- Помимо прочего, во втором полугодии досрочные пенсии будут назначаться тем, кто выработал стаж в первом полугодии 2020 года.
- За установлением пенсии могут обратиться женщины с 37 годами трудового стажа и мужчины с 42. Но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет соответственно.
- На досрочную пенсию также имеют право женщины, воспитавшие четырех детей – по достижении 56 лет.
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