Горняк22: В России выросли продажи крепкого алкоголя

В России зафиксирован рост продаж крепкого алкоголя. Эксперты сообщают, что реализуемая продукция выросла в сегменте массовой водки.

Так, за первое полугодие 2021 года наблюдается увеличение реализации крепкого алкоголя. Продажи значительно выросли к аналогичному периоду прошлого года, данные по которому считались рекордными.

Так, представители одной из алкогольных компаний отметили, что нарастили поставки на 1,3%. В других прибавка составила 2%, пишет ФАН.

Рост произошел в сегменте массовой водки. Также отмечается, что россияне отдают предпочтение известным брендам, у которых в разумных соотношениях находятся цена и качество.

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Алтайская правда