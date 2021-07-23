Горняк22: ЦУР и Управление молодежной политики Алтайского края поможет молодым людям узнать все о COVID-19

Региональное управление молодежной политики и реализации общественных программ и Центр управления регионом Алтайского края начали работу над совместным проектом по информированию молодежи о ситуации с COVID-19.

Замначальника профильного управления Ирина Рыбина отмечает: подготовка уже начата – выявляются темы по ситуации с коронавирусом и вакцинацией, которые волнуют молодежь.

«В рамках проекта «Covid-19: позиция молодёжи» прошла встреча с молодежными лидерами Алтайского края. Тогда мы с участниками обсуждали идеи, направленные на популяризацию мер по борьбе с коронавирусом. Молодежь отмечает слабое понимание всей степени проблемы из-за огромного количества фейковых новостей. Наша задача – помочь разобраться в этих информационных потоках», — пояснила Рыбина.

По словам руководителя ЦУР Евгения Нечепуренко, на сегодня главная задача профильного управления, Центра управления регионом, Молодежного парламента и Молодежного правительства края – выявить неочевидные вопросы, которые возникают у молодых людей, какой информации им не хватает. Найти проблемные точки поможет, в том числе, система «Инцидент Менеджмент», которая аккумулирует сообщения от граждан из соцсетей.

«В частности, молодых людей волнуют вопросы влияния вакцины на репродуктивную функцию, последствия ковида для здоровья в целом, мнения врачей о вакцинации, которые иногда противоречивы. Совместно с Управлением молодежной политики и реализации общественных программ мы выявили две приоритетные задачи. Первая — во взаимодействии со специалистами Минздрава, медицинского сообщества ответить молодежи в самой доступной форме на вопросы по теме ковида», — поясняет Нечепуренко.

Вторая задача – не дать повториться ситуации, когда из-за роста заболеваемости были перегружены звонками «горячие линии» Минздрава и «скорая помощь». Тогда медики работали «на разрыв». По словам Нечепуренко управление молодежной политики уже прорабатывает оргвопросы по реализации проекта «Автоволонтеры».

В прошлый пик пандемии большое количество граждан предлагали помощь в доставке медиков до пациентов, но были несостыковки в организации водителей, их мобилизации и логистике — здесь уже свою роль может сыграть и ЦУР.

«В случае взрывного роста обращений за медицинской помощью, и если он будет выше возможностей технических систем здравоохранения в крае, то подключаться автоволонтеры. Это те темы, в которых ЦУР может помочь», — пояснил Нечепуренко.

Заместитель руководителя ЦУР Иван Фомин отметил, что работа уже идет — еженедельно отраслевой блок ЦУР «Здравоохранение» проводит совещания в Минздраве, где как раз и обсуждается информирование население и административные решения, на основе данных систем «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе».

По словам Ирины Рыбиной, также, между ЦУР и Управлением молодежной политики и реализации общественных программ достигнута договоренность о формировании молодежных фокус-групп. Эти группы помогут выяснить, что же действительно волнует молодых людей в регионе, какой информации им не хватает. Молодёжный актив сможет напрямую оперативно предлагать свои идеи в ЦУР и делится мониторингом актуальных проблем молодежи.

Алтайская правда