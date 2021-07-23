Горняк22: 2 млрд рублей выделят на строительство газопроводов в Алтайском крае

На строительство внутрипоселковых газопроводов в Алтайском крае планируется потратить около 2 млрд рублей. Их протяженность составит более 60 км.

По информации ТАСС, об этом на заседании правительства региона, посвященном газификации, вице-губернатор Александр Климин.

«В целях синхронизации работ [в рамках программы с ПАО «Газпром»] за счет средств бюджета края необходимо построить 61 км внутрипоселковых газопроводов, подготовить к приему природного газа 3 тыс. 10 домовладений и 27 котельных. На эти цели необходимо направить из бюджета края 1 млрд 936 млн рублей. Распоряжение [о выделении средств] на 2021–2023 годы подписано», — сказал Климин.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, в свою очередь, отметил, что только 140 из 1600 населенных пунктов региона газифицированы.

«Для комфортного проживания в условиях Сибири, для сельского уклада жизни, такого уровня недостаточно. Мы ежегодно реализуем программу подключения все новых и новых населенных пунктов, строительство газопроводов. Выделяем последние годы ежегодно на эти цели порядка 300 млн рублей, более 400 млн рублей в 2021 году будет направлено на эти цели. Реализуем соглашение между краем и ПАО «Газпром» о газификации края — она самая крупная из всех существующих программ в регионах — по объемам финансирования и реализации мероприятий», — подчеркнул глава региона.

ПАО «Газпром» планирует вложить в развитие газификации Алтайского края около 60 млрд рублей в течение 2021–2025 года. Кроме частных домовладений, планируется подача газа крупным предприятиям пищевой и аграрной промышленности, теплоэнергетики.

Также продолжается компания по догазификации. Виктор Томенко отметил, что догазифицировать планируется более 103 тыс. домовладений, а пока принято только 1 тыс. заявок. Общий уровень газификации домовладений оценивается в 16%, к концу 2025 года ожидается его повышение до 29%.

Алтайская правда