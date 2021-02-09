Горняк22: Житель Новоалтайска награжден медалью «За отвагу на пожаре» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Житель Новоалтайска награжден медалью «За отвагу на пожаре»

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Указом Президента РФ житель Алтайского края Андрей Юдин награжден медалью «За отвагу на пожаре». Он сообщил об увиденном возгорании и вынес ребенка из горящего дома.

30 мая в Новоалтайске электромонтер Барнаульской сетевой компании Андрей Юдин возвращался домой после рабочего дня. И тут он увидел, что горит крыша одного из домов. Он сообщил о случившемся в пожарную часть,  а сам бросился к горящему дому. В окне он увидел ребенка. Мужчина выдавил оконное стекло и помог мальчику выбраться из объятого пламенем дома. А после  отвел его на безопасное расстояние.

За смелые и решительные действия при пожаре и спасение человека Андрей Юдин награжден медалью «За отвагу на пожаре».

В его адрес направлена поздравительная телеграмма от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Новости Новоалтайска 

Алтайская правда

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