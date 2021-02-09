Горняк22: Житель Новоалтайска награжден медалью «За отвагу на пожаре» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Указом Президента РФ житель Алтайского края Андрей Юдин награжден медалью «За отвагу на пожаре». Он сообщил об увиденном возгорании и вынес ребенка из горящего дома.

30 мая в Новоалтайске электромонтер Барнаульской сетевой компании Андрей Юдин возвращался домой после рабочего дня. И тут он увидел, что горит крыша одного из домов. Он сообщил о случившемся в пожарную часть, а сам бросился к горящему дому. В окне он увидел ребенка. Мужчина выдавил оконное стекло и помог мальчику выбраться из объятого пламенем дома. А после отвел его на безопасное расстояние.

За смелые и решительные действия при пожаре и спасение человека Андрей Юдин награжден медалью «За отвагу на пожаре».

В его адрес направлена поздравительная телеграмма от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Новости Новоалтайска

Алтайская правда