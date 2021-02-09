Горняк22: Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Общество

Горняк22: Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Правительстве РФ назвали новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Ее наметили провести в сентябре 2021 года.

Такое решение  было принято, чтобы не помешать текущему улучшению эпидемиологической обстановки в стране и обезопасить участников.

 «Нужно, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Чтобы одно из ключевых статистических событий— Всероссийская перепись населения — принесло только пользу,  было принято решение отодвинуть сроки мероприятия», — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
 

Новая дата позволят остаться в рамках раунда переписей, рекомендованного ООН. Кроме того, к этому времени большинство россиян уже возвратиться домой из отпусков.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Ее главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги».

Алтайская правда

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