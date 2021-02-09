Горняк22: Жительница Алтайского края вяжет удивительные вещи • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В доме Баздыревых из Шипуновского района куда ни кинь – всюду вязанье. Крючком – дорожки и напольные кружки, огромные диванные пледы и яркие разноцветные наволочки для подушек-думок.

Семью заслуженного механизатора Сергея Баздырева в селе Быково знают хорошо. И он, и жена не один десяток лет проработали в местном хозяйстве, СПК «Быковский», оба сегодня на заслуженном отдыхе. Вязанием увлекается хозяйка Людмила.

Хобби появилось у нее с молодости, но даже теперь, находясь на заслуженном отдыхе, когда уже возникли проблемы со зрением, она своего занятия не оставляет. Работает быстро и почти не глядя – под звук телевизора и неспешные разговоры с мужем. Обвязана вся семья: дочери и их семьи, которые, кстати, далеко от родителей не уехали – дочь Татьяна вообще живет по соседству, Мария – в Шипуново. Внук Егор, как дед, выбрал профессию механизатора, учится в Хлопуново. Его мама Татьяна на увлечение бабушки улыбается и рукой машет – и как, дескать, у нее только терпения хватает! Хватает, ведь главное – это не только удивлять гостей дома, но и окружать родных и близких затейливой красотой, сотканной из разноцветных ярких ниток…

Сколько ниточке ни виться

О качестве

Вязать можно из натуральных, искусственных, полушерстяных ниток как отечественного производителя, так и импортных.

Издавна определяли качество ниток древним и самым верным способом. Нить поджигали. Хлопчатобумажная горит быстро и ярко, шерстяная гаснет быстро, а на ее конце образуется обуглившийся комок. Если растереть этот комочек пальчиками, то запахнет паленой шерстью. Синтетическая нитка совсем не горит, а тает как свеча, ее конец сворачивается в твердый шарик.

О стирке

Для вязания носков покупают шерстяную нить в мотках, которую обязательно стирают перед вязанием. И вязать приятнее, и усадку меньше изделие даст. Есть специальное жидкое средство для стирки шерстяных изделий. Сушат пряжу вдали от отопительных приборов, это очень важно! Высушенные нитки сматывают в клубочки, не туго.

О том, как подобрать

Для вязания спицами лучше выбирать нити, не туго скрученные. Туго скрученная пряжа больше подойдет для крючка. Желательно, чтобы нить была упругой, возвращалась в прежнее состояние после того, как её растянули. Тогда вещь из её не будет велика или мала после стирки.

Не бойтесь, он же вязаный

Можно смело сказать, что у Татьяны Качановой из села Озёрки Тальменского района золотые руки и большой опыт, ведь вяжет она уже более 35 лет.

Маленькая Танюша очень любила бывать в домах бабушек и всегда с восхищением разглядывала вязаные картины, покрывала, салфетки. Однажды одна из соседок разрешила девочке заглянуть в сундук с разными безделушками. Там семилетняя Таня нашла настоящий клад – журналы со схемами вязания 1929 года. Потом были уроки домоводства в школе и постоянное желание улучшать свое мастерство.

Очень выручило вязание в конце 90-х, когда у Татьяны родилась дочь. Сначала вязала вещи для нее, потом начали поступать заказы. Сейчас Татьяна Качанова работает в столовой Озёрской школы-интерната для слабослышащих детей. Пока учебное заведение на карантине, появилось больше свободного времени и мастерица полностью посвятила его творчеству. Так на свет появились удивительные, яркие и добрые пасхальные наборы, забавные игрушки, в том числе пасхальный кролик, рассказывает Елена Менячихина из газеты «Тальменская жизнь». Четыре племянника Татьяны засыпают только с ее игрушками, а не так давно по спецзаказу юной родственницы пришлось вязать мифическое существо – Единорога.

Шипуновский район

Алтайская правда