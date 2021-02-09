Горняк22: Более 130 пайщиков рубцовского кооператива не могут вернуть свои сбережения • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Денег много не бывает – с этим утверждением не поспоришь. По-человечески понятно желание людей приумножить свои накопления. Ведь обидно смотреть, когда деньги съедает инфляция.

Кредитный потребительский кооператив (КПК), говоря простым языком, –касса взаимопомощи. Одни оставляют в нем сбережения, другие берут займы. Проценты по займам больше, чем по сбережениям. Организация развивается за счет этой разницы, а также инвестирования средств. От компетентности и честности руководителей зависит очень многое.

Всегда ли членство в КПК оправдывает ожидания? Увы, нет. В частности, не повезло пайщикам рубцовского КПК «Инвестор», которые в один совсем не прекрасный день оказались у закрытых дверей и разбитого корыта. На их требования вернуть сбережения и проценты руководство не реагировало. Некоторые обратились в суд.

Дмитрий Дорохов – один из таких пострадавших. Он рассказал, что отнес в кооператив очень крупную сумму в декабре 2019 года, а в июне 2020-го должен был получить прибавку исходя из 11,25% годовых. Но так же, как и другие пайщики, ничего не дождался. Решить вопрос по-хорошему не получилось, и Дорохов обратился в суд. В исковом заявлении он потребовал расторжения договора, взыскания денежных средств и компенсации морального вреда.

В судебное заседание, которое состоялось 22 октября 2020 года, ответчик не явился. Суд, изучив материалы дела, принял решение взыскать с КПК «Инвестор» в пользу истца всю сумму личных сбережений, проценты по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по оплате госпошлины. Требование о взыскании морального вреда не было удовлетворено.

Казалось бы, точка в деле поставлена. Но нет. Дмитрий Анатольевич до сих пор не может вернуть свои сбережения. Судебный пристав только руками разводит – нет денег на счету кооператива.

Дмитрий Дорохов подозревает, что, может, руководством КПК «Инвестор» так и было задумано. Он обратился в полицию, чтобы там возбудили уголовное дело о мошенничестве. В отделе полиции нам сказали (не называя организации), что делом, которое получило широкий общественный резонанс, занимается следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

– С заявлением по факту хищения денежных средств обратилось более 130 человек. Лица, кому причинен ущерб, устанавливаются. Ведется расследование, – уточняет старший следователь майор юстиции Мария И.

Остальных потерпевших тоже просят обратиться в рубцовский отдел полиции.

Новости Рубцовска

Алтайская правда