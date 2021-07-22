Горняк22: Градосовет смиренно разрешил Ракшину построить «свечку» в центре Барнаула

Проект дома на ул. Пролетарской, 125 Фото: Александр Деринг

Компания «Мария-Ра», выступившая инициатором строительства высотного дома между офисными центра «Идеал», собирается продавать квартиры со скидками учителям

В центре Барнаула хотят построить новую высотку, где квартиры будут продаваться со скидками учителям и врачам. Инициатором выступила компания «Марии-ра», принадлежащая известной семье Ракшиных.

21 июля проект дома во второй раз рассмотрели на Градосовете. Напомним, высотку хотят разместить на ул. Пролетарской, 125. В ней планируется 16 этажей, 75 квартир, подземная парковка, рассчитанная на 36 машиномест и дворовая площадка.

«У нас в этом доме будет специальное предложение для таких социальных групп, как врачи и учителя. При покупке квартиры им будет предоставляться скидка в размере 1% за каждый год стажа работы, но не более 10% в совокупности», – пояснила представитель застройщика Мария Медведева.

Почему жилой дом?

На первом рассмотрении проекта экспертов не устроило то, что на месте, где предполагался очередной офисный центр (соединяющий два уже действующих БЦ), вдруг вырастет жилая высотка. Но у компании «Марии-ра» нашлось обоснование идеи:

«Во многих городах России сейчас развивают не только бизнес-инфраструктуру в спальных районах, но и жилые массивы в общественно-деловых центрах. Мы считаем, что этот опыт надо использовать и в Барнауле. Сейчас вечером, когда люди покидают офисы и уезжают домой, центр города остается с красивой архитектурной подсветкой, но с потухшими окнами. Поэтому предлагаем насыщать эти локации именно жилой застройкой».

02 апреля, 9:09

Градосовет Барнаула «отмёл» проект жилого дома от компании «Мария-Ра»

Компания «Мария-Ра» заявила проект 15-этажного дома на пр. Красноармейском — там, где изначально планировалось построить малоэтажное офисное здание

Также, члены Градосовета были против того, что дом стоит близко к трамвайным путям, а значит, жильцы будут страдать от повышенных шумов и вибраций. В этот раз автор (руководитель мастерской «Классика» Александр Деринг) пояснил, что шумоизоляция части здания, выходящей на проезжую часть, была усилена.

В целом архитектор и заказчик пояснили, что не стали существенно корректировать проект, внеся лишь небольшие изменения.

«Нам также предлагалось объединить два первых этажа и предусмотреть их для общественных помещений. Однако, мы решили оставить это без изменений, потому как высотность первого (коммерческого) уровня итак большая. К тому же она идет на одной линии с первым уровнем ТЦ «Идеал» и «Идеал-2», – пояснил Александр Федорович.

Что с парковкой?

Проект дома на ул. Пролетарской, 125 Фото: Александр Деринг

В свою очередь, член Градосовета, депутат городской Думы Евгений Носенко отметил, что открытые парковки у дома запланированы за границами участка, принадлежащего заказчику.

«За границами нашего участка у нас предусмотрены парковочные места для помещений с общественно-деловой функцией. В соответствии с постановлением №129 Алтайского края («Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края», – прим. ред.), парковки, размещаемые в границах участка, предназначаются только для жильцов. А временные парковки для общественных помещений допускается размещать в пределах улиц и дорог», – озвучила позицию заказчика Мария Медведева.

В результате участники заседания еще несколько раз обсудили ситуацию с парковками, хоть некоторые из них и признали, что формально нарушений нормативов нет. И по итогам заседания, замглавы администрации Барнаула Андрей Федоров предложил согласовать эскизный проект ЖК, но разработчикам и комитету по строительству рекомендовать еще раз обратить внимание на парковки и озеленение участка.

Из присутствующих против данного предложения высказался только Евгений Носенко, который считает, что жизнь в этом доме, если его построят, будет некомфортной.

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