Горняк22: Барнаульцы восхитились розовым закатом над городом
Летний закат в Барнауле Фото: Барнаул 22
Лето – это время красивых закатов: почти каждый день над городом по вечерам небо полыхает оранжевыми, розовыми и красными цветами
Небо над городом в июле похоже на марсианское, поэтому в соцсетях так много снимков закатов необычной красоты. Ярко-оранжевый или розовый оттенок небу придают частицы в атмосфере, говорят ученые. Чем больше частиц, тем краснее будут цвета заката.
Именно летом в вечерние часы облака и небо окрашиваются в необычайно яркие оттенки, осенью, зимой и весной такого неба над Алтаем почти не бывает из-за низкой облачности. Очередной такой закат встретили барнаульцы вечером 20 июля. Снимками они поделились в соцсетях.
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