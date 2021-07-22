Горняк22: Где в Барнауле могут установить стелу «Город трудовой доблести»

Заседание в администрации города по вопросу размещения стелы "Город трудовой доблести" Фото: barnaul.org

На совещании в администрации Барнаула эксперты рассмотрели предложения по местам размещения стелы «Город трудовой доблести»

Стелу «Город трудовой доблести» могут установить в Нагорном парке Барнаула. Это один из 11 возможных вариантов, сообщает официальный сайт мэрии.

Во вторник, 20 июля, в администрации столицы региона прошло заседание, где были рассмотрены возможные варианты размещения стелы. В обсуждении под руководством заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Юрия Еремеева приняли участие депутат Госдумы Наталья Кувшинова, депутаты гордумы, руководители профильных комитетов администрации Барнаула.

Также в обсуждении вопроса участвовали заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внутренней политике Александр Рыбаков, архитекторы и представители Общественной палаты города.

Заседание в администрации города по вопросу размещения стелы «Город трудовой доблести» Фото: barnaul.org

Юрий Еремеев в начале заседания напомнил членам рабочей группы, что ранее в городе проходил сбор предложений от барнаульцев по месту размещения стелы. Жители краевой столицы предложили 23 варианта, еще два места порекомендовали в МКУ «Архитектура города Барнаула».

По словам заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Романа Тасюка, проанализированы все варианты, эксперты учли градостроительные ограничения.

В итоге ограничения наложены в отношении 14 мест, где было предложено разместить стелу. В том числе из-за наличия инженерных коммуникаций (как подземных, так и надземных), зон с особыми условиями использования территорий и др.

Так, ввиду ограничений невозможно установить стелу на площади Советов, в сквере на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина, на площади Сахарова, в парках «Изумрудный» и «Юбилейный», на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской, Речном вокзале и других местах.

Сейчас есть 11 вариантов, где могут разместить стелу:

проспект Строителей,

площадь Привокзальная,

зеленый сквер на площади Октября,

Нагорный парк (две площадки),

площадь у ДК «Трансмаш»,

площадь имени Владимира Баварина,

улица Аванесова,

пересечение Павловского тракта и улицы Малахова в районе букв «Барнаул» (два варианта),

площадь Октября.

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова заявила, что при выборе окончательного места для установки стелы необходимо учесть возможность и условия проведения на площадке публичных мероприятий, обеспечения мер безопасности для посетителей.

Наталья Кувшинова Фото: barnaul.org

Теперь все эти варианты отправят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. По словам Юрия Еремеева, подписание соглашения между администрацией Барнаула и военно-историческим обществом состоится уже в ближайшее время.

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