Горняк22: Поздравления в день Казанской иконы Божией Матери 2021: красивые открытки

Казанская икона Божией Матери

21 июля православные христиане чтят чудотворную Казанскую икону Божией Матери. «Толк» собрал несколько красивых открыток, чтобы читатели могли поздравить своих близких со светлым праздником

Открытки с днем Казанской иконы Божией Матери

Богослужения в праздник Казанской иконы отличаются от обычных. Накануне в храмах совершают всенощное бдение. А в сам церковный праздник 21 июля перед иконой поют гимны и читают молитвы.

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На праздничном богослужении священники облачаются в голубые одежды. Если же храм посвящен Казанской иконе, то вокруг него совершается крестный ход.

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В России есть неисчислимое множество списков с Казанской иконы, многие из которых верующие считают чудотворными.

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