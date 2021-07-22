Горняк22: Депутаты АКЗС намерены добиться кешбэка за детский отдых для всех родителей

Детский лагерь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Родители Алтайского края подали более двух тысяч заявление на компенсацию затрат за детский оздоровительный отдых, но многие получают отказ

Депутаты краевого Заксобрания намерены выступить с предложением, чтобы возврат за детский отдых был доступен всем вне зависимости от даты приобретения путевок. С таким предложением они хотят обратиться к секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку, который приедет на Алтай 22 июля.

В данный момент родители, купившие путевки ранее 25 мая, не могут претендовать на возврат половины от их стоимости, если путевка была частично или полностью оплачена за счет средств бюджета РФ.

По данным депутата АКЗС Татьяны Ильюченко, в Алтайском крае более 9 тысяч семей приобрели путевки детям до 25 мая 2021 года, но многие получают отказ по причине получения софинансирования из краевого бюджета. Сейчас депутаты Заксобрания предлагают уравнять возможности всех заявителей.

Кроме того, за разъяснением механизмов кешбэка на детский отдых в Минпросвещения также обратился и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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