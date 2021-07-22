Горняк22: 30-градусная жара вернется в Алтайский край уже 22 июля

Цветы Фото: Анна Меньшикова

Синоптики предупредили, что жаркая погода установится в регионе почти на неделю – столбики термометров в этот период поднимутся до +30 и выше градусов

Штормовое предупреждение в связи с наступающей жарой объявлено в Алтайском крае с 22 по 27 июля. В эти дни ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов и выше, сообщает ЦГМС региона.

Так, уже в четверг, 22 июля, в крае потеплеет до +27…+32 градусов. В отдельных районах еще возможны небольшие дожди с грозами, шквалистый ветер до 18 м/с при осадках. В Барнауле в этот день ожидается +28…+30 и без осадков.

23-24 июля станет жарче – по краю до +28…+33 градусов, местами возможны кратковременные дожди. В краевом центре до +31.

В выходные и начале следующей недели жара также сохранится.

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