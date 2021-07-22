Горняк22: В барнаульских парках и местах отдыха установят дюжину камер видеонаблюдения

Парк. Аттракционы. Фото: Виталий Барабаш

На установку камер, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка и помогать в выявлении преступлений, потратят 4,6 млн рублей бюджетных средств

12 новых видеокамер появится в шести общественных территориях столицы Алтайского края уже в этом году, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Четыре камеры разместят в парке Центрального района, по две – на пешеходных зонах на улице Мало-Тобольская и в сквере имени Титова, по одной – на площадях Ветеранов, Сахарова (в районе дома №66), в сквере Кири Баева. Видеокамеры появятся также в зеленой зоне поселка Южный и в Мизюлинской роще.

Кроме того, в ближайшем будущем мэрия разместит еще 59 камер видеонаблюдения в 30 общественных местах города – это будет сделано в 2024-2025 годах. На эти цели понадобится еще 24 млн рублей.

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