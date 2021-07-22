Горняк22: Еще одна авиакомпания перестанет летать по направлению Москва — Барнаул

Аэропорт Барнаула Фото: airaltay.ru

Отработав месяц на направлении Москва – Барнаул, авиакомпания приняла решение покинуть барнаульский аэропорт без объяснения причин

С 1 августа компания Red Wings прекратит полеты по направлению Москва – Барнаул – Москва, сообщает ИА «Банкфакс».

Эту информацию подтвердили в аэропорту Барнаула и в Минтрансе Алтайского края. Там сообщили, что перевозчик не уведомил о причинах закрытия рейсов. Последний самолет компании вылетит из Барнаула в Домодедово 1 августа.

Напомним, что рейс выполнялся с 16 июня – для самолета, который его выполнил первый рейс компании на барнаульской земле устроили торжественную встречу – его встречали струями брандспойтов, как это и положено в воздушном флоте. Проработав всего месяц, перевозчик решил завершить сотрудничество с барнаульским аэропортом.

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