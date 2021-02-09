Горняк22: Школьников на «Уроках цифры» научат противостоять киберпреступникам • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Школьников на «Уроках цифры» научат противостоять киберпреступникам

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» стартует 8 февраля. Интерактивные уроки для школьников с 1 по 11 классы будут проходить по 22 февраля.

На «Уроках цифры» ребят научат, как противостоять киберпреступникам. Также им разъяснят, какую информацию о себе не стоит размещать в Интернете и как защитить свои персональные данные.

Занятия включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности. Что касается последних, то школьники на практике узнают, например, какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне.

Школьники Алтайского края смогут принять участие в них дистанционно с помощью компьютера, смартфона или планшета. Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф.

Алтайская правда

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