Горняк22: В алтайском селе начали строить новую школу на 360 учащихся • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В алтайском селе начали строить новую школу на 360 учащихся

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В селе Повалиха Первомайского района началось строительство школы. Сегодня определен подрядчик и заключен контракт на проведение работ.

Стоимость нового образовательного учреждения вместе с поставкой оборудования составит 400 млн рублей. Средства выделены из бюджета Алтайского края.

Школа будет трехэтажная с обустроенной гараж-стоянкой. В здании смонтируют пассажирский лифт и три подъемные платформы для маломобильных групп населения.

Планируется все строительные мероприятия завершить к августу 2022 года. После постройки нового здания ныне действующую школу демонтируют, а на ее месте возведут спортивный стадион. По отдельному контракту запланировано возведение газовой котельной для обеспечения теплом новой школы, сообщают Минстрой Алтайского края.

Сегодня генподрядчику передана площадка для строительства, и уже начались подготовительные работы. Контроль за объектом ведется со стороны краевого Минстроя и Единого стройзаказчика региона.

Сегодня на территории Первомайского района идет строительство еще одного крупного объекта – детского ясли-сада на 280 мест в мкр. Фирсова Слобода. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография». В ближайшее время начнется конкурентный отбор подрядчика на строительство  школы на 550 учащихся в с. Боровиха.

Первомайский район 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 10, 2021
Общество

Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры

Фев 10, 2021
Общество

Горняк22: После февральского дождя в Барнауле наступил «ледниковый период»

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar