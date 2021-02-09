Горняк22: В алтайском селе начали строить новую школу на 360 учащихся • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В селе Повалиха Первомайского района началось строительство школы. Сегодня определен подрядчик и заключен контракт на проведение работ.

Стоимость нового образовательного учреждения вместе с поставкой оборудования составит 400 млн рублей. Средства выделены из бюджета Алтайского края.

Школа будет трехэтажная с обустроенной гараж-стоянкой. В здании смонтируют пассажирский лифт и три подъемные платформы для маломобильных групп населения.

Планируется все строительные мероприятия завершить к августу 2022 года. После постройки нового здания ныне действующую школу демонтируют, а на ее месте возведут спортивный стадион. По отдельному контракту запланировано возведение газовой котельной для обеспечения теплом новой школы, сообщают Минстрой Алтайского края.

Сегодня генподрядчику передана площадка для строительства, и уже начались подготовительные работы. Контроль за объектом ведется со стороны краевого Минстроя и Единого стройзаказчика региона.

Сегодня на территории Первомайского района идет строительство еще одного крупного объекта – детского ясли-сада на 280 мест в мкр. Фирсова Слобода. Он возводится в рамках нацпроекта «Демография». В ближайшее время начнется конкурентный отбор подрядчика на строительство школы на 550 учащихся в с. Боровиха.

Первомайский район

Алтайская правда