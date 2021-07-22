Горняк22: Алтайский Пухляш будет покорять «Форт Боярд»
Во Франции стартовали съемки новых выпусков шоу «Форт Боярд». За его сокровища в этом сезоне поборется 27-летний алтайский танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш.
До этого уроженец Заринска участвовал в другом шоу «Полный блэкаут», где проходил все испытания в темноте.
Пухляш признался, что побороться за ключи форта — это же мечта его детства!
«Когда мы приближались к форту на катере, меня переполняли эмоции! Чуть не заплакал, когда оказался внутри. Ну представьте, двадцать лет смотреть программу! Я даже в самых смелых мечтах не представлял, что стану участником», — рассказывает Дмитрий.
Ведущим шоу в этом выпуске станет Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова, и он впервые выступит в этой непривычной для себя роли.
Фото: телеканал СТС