Горняк22: Алтайский Пухляш будет покорять «Форт Боярд»

Во Франции стартовали съемки новых выпусков шоу «Форт Боярд». За его сокровища в этом сезоне поборется 27-летний алтайский танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш.

До этого уроженец Заринска участвовал в другом шоу «Полный блэкаут», где проходил все испытания в темноте.

Пухляш признался, что побороться за ключи форта — это же мечта его детства!

«Когда мы приближались к форту на катере, меня переполняли эмоции! Чуть не заплакал, когда оказался внутри. Ну представьте, двадцать лет смотреть программу! Я даже в самых смелых мечтах не представлял, что стану участником», — рассказывает Дмитрий.

Ведущим шоу в этом выпуске станет Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова, и он впервые выступит в этой непривычной для себя роли.

Фото: телеканал СТС

Алтайская правда