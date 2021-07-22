Горняк22: Число получателей компенсаций за детский отдых может вырасти в Алтайском крае

Планируется вернуть родителям Алтайского края половину стоимости путевки, потраченной на отдых детей в этом году.

Программа кэшбек-стимулирования поездок детей в организации детского отдыха стартовала 25 мая 2021 года. В связи с этим возникла проблема: родители, которые приобрели путевки раньше 25 мая, уже получили некоторые компенсационные выплаты из регионального и местного бюджетов и не могут претендовать на возврат средств.

«В Алтайском крае более 9 тысяч семей приобрели путевки до 25 мая 2021 года, на портале Госуслуг уже подано более двух тысяч заявлений на возмещение, но многие получают отказ по причине получения софинансирования из краевого бюджета», — рассказала председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Депутаты АКЗС предлагают изменить Правила осуществления единовременных социальных выплат, с целью уровнять возможности всех родителей.

Эту проблему представители власти Алтайского края планируют поднять 22 июля 2021 года на встрече с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

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Алтайская правда