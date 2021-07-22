Горняк22: 12 камер видеонаблюдения установят в общественных местах Барнаула

В Барнауле планируют установить видеокамеры в шести общественных местах. Об этом было сказано 21 июля на заседании Совета общественной безопасности и антитеррористической комиссии города.

Как рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев, в 2021 году запланирована установка 12 видеокамер в 6 общественных местах.

Так, 4 камеры появятся в парке Центрального района. По две видеокамеры – на пешеходной зоне на ул. Мало-Тобольской и в сквере им. Г.С.Титова, по одной – на площадях Ветеранов и Сахарова, в сквере Кири Баева. На эти цели в барнаульском бюджете заложено 4,6 млн. рублей.

Кроме того, впервые предусмотрена установка видеокамер наблюдения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Их поставят в зеленой зоне поселка Южного и в Мизюлинской роще.

В 2022–2024 годах запланировано установить в Барнауле 59 видеокамер. На эти цели необходимо порядка 24 млн. рублей, информирует пресс-служба городской мэрии.

Барнаул

Алтайская правда