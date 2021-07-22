Горняк22: Штамп в паспорте о браке теперь станет необязательным

Правительство РФ внесло изменения в правила заполнения паспорта гражданина России. Теперь такие основные данные, как штамп о браке или сведения о детях, будут вноситься по желанию.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, штампы о браке, детях, загранпаспортах, группе крови теперь будут ставиться по желанию владельца.

Обязательными останутся только регистрация по месту жительства, а также отметки из военкомата, пишут РИА Новости.

Алтайская правда