Горняк22: Новый тип авиалайнера будет летать из Красноярска в Барнаул • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Новый тип авиалайнера будет летать из Красноярска в Барнаул

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Компания «КрасАвиа» запускает новый тип самолета, который будет обслуживать рейсы из Красноярска в Барнаул и Новокузнецк. Новый АТР-72–500 заменит менее вместительные и комфортные Ан-24 и Ан-26.

Авиакомпания получила новую технику в рамках реализации программы реновации. Два самолета были приобретены еще осенью, как пишет «Красноярский рабочий».

АТР 72–500 предназначен для региональных маршрутов протяженностью до 1800 км, имеет 72 кресла. Оба самолета выпущены в 2010 году и эксплуатировались одним владельцем на территории Скандинавии. Перед отправкой в Красноярск они прошли техобслуживание в Европе.

Первыми рейсами АТР-72 станут полёты в Новокузнецк и Барнаул. В дальнейшем воздушные судна будут активно задействованы и пополнят маршрутную сеть компании новыми межрегиональными направлениями.

Фото: сайт «КрасАвиа»

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 10, 2021
Общество

Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры

Фев 10, 2021
Общество

Горняк22: После февральского дождя в Барнауле наступил «ледниковый период»

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar