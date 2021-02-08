Горняк22: Новый тип авиалайнера будет летать из Красноярска в Барнаул • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Компания «КрасАвиа» запускает новый тип самолета, который будет обслуживать рейсы из Красноярска в Барнаул и Новокузнецк. Новый АТР-72–500 заменит менее вместительные и комфортные Ан-24 и Ан-26.

Авиакомпания получила новую технику в рамках реализации программы реновации. Два самолета были приобретены еще осенью, как пишет «Красноярский рабочий».

АТР 72–500 предназначен для региональных маршрутов протяженностью до 1800 км, имеет 72 кресла. Оба самолета выпущены в 2010 году и эксплуатировались одним владельцем на территории Скандинавии. Перед отправкой в Красноярск они прошли техобслуживание в Европе.

Первыми рейсами АТР-72 станут полёты в Новокузнецк и Барнаул. В дальнейшем воздушные судна будут активно задействованы и пополнят маршрутную сеть компании новыми межрегиональными направлениями.

Фото: сайт «КрасАвиа»

Алтайская правда