Горняк22: Жителей Алтайского края приглашают задать вопросы по качеству парфюмерии и косметики • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

С 8 по 19 февраля жители региона получили возможность задать вопросы по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Организовало работу тематической «горячей линии» Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Эксперты ведомства ответят на вопросы, связанные с выбором, приобретением и качеством парфюмерии и косметики.

Консультации можно получить по телефонам «горячей линии»: 8 (3852) 66–54–27 или 24–99–59. Звонки принимают с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 12.45.

Действует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (круглосуточно, без выходных).

Алтайская правда