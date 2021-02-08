Горняк22: Жителей Алтайского края приглашают задать вопросы по качеству парфюмерии и косметики • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Жителей Алтайского края приглашают задать вопросы по качеству парфюмерии и косметики

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

С 8 по 19 февраля жители региона получили возможность задать вопросы по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Организовало работу тематической «горячей линии» Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Эксперты ведомства ответят на вопросы, связанные с выбором, приобретением и качеством парфюмерии и косметики.

Консультации можно получить по телефонам «горячей линии»: 8 (3852) 66–54–27 или 24–99–59. Звонки принимают с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 12.45.

Действует Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 (круглосуточно, без выходных).

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: 15 инфицированных COVID-19 умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 10, 2021
Общество

Горняк22: На семи оживленных перекрестках Барнаула отключили светофоры

Фев 10, 2021
Общество

Горняк22: После февральского дождя в Барнауле наступил «ледниковый период»

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar