Горняк22: Правительство отсрочило подачу ряда документов на строительство соцучреждений • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Правительство отсрочило подачу ряда документов на строительство соцучреждений

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Теперь предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

В числе этих документов – свидетельство о праве собственности, разрешение на строительство, заключение госэкспертизы на проект. Направить их можно будет после подписания соглашения о предоставлении господдержки. Однако сделать это надо не позже 1 июля того года, который предшествует строительству. 

Все это позволит сократить сроки заключения соглашений и даст регионам гарантии на получение федеральных средств. Что в свою очередь ускорит начало строительства таких стационаров.

Председатель Правительства Михаил Мишустин не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо сделать минимальными.

Алтайская правда

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