Горняк22: Правительство отсрочило подачу ряда документов на строительство соцучреждений • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Регионам станет проще получить субсидии от государства на строительство социальных учреждений для людей старшего возраста. Теперь предусмотрена отсрочка в подаче целого ряда документов. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

В числе этих документов – свидетельство о праве собственности, разрешение на строительство, заключение госэкспертизы на проект. Направить их можно будет после подписания соглашения о предоставлении господдержки. Однако сделать это надо не позже 1 июля того года, который предшествует строительству.

Все это позволит сократить сроки заключения соглашений и даст регионам гарантии на получение федеральных средств. Что в свою очередь ускорит начало строительства таких стационаров.

Председатель Правительства Михаил Мишустин не раз отмечал, что, когда речь идёт о благополучии и жизни людей, бюрократические процедуры необходимо сделать минимальными.

Алтайская правда