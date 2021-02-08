Горняк22: В торговых центрах Барнаула прошла акция против экстремизма • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

На выходных в Барнауле прошла социально-информационная акция «Мы против экстремизма». Депутаты молодежного парламента города раздавали информационные листовки на территории трех торговых центров.

В памятках «Как понять, что материал экстремистский?» давались соответствующие подсказки. Поясним, экстремизм — это форма радикального отрицания существующих общепризнанных общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. К экстремистским материалам относятся те, которые терроризм или иную террористическую деятельность. Также там могут быть призывы к социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Всего было за два дня было 3600 листовок с разъяснениями. Непосредственно в ТРЦ «Европа», «Галактика» и «Пионер» — 1800 информационных листовок.

Барнаул

Алтайская правда