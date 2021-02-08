Горняк22: Народные приметы 8 февраля. Чего боялись предки в день Федора-поминальника • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 февраля в народном календаре – Федор-поминальник; Федоров день; Федор-застольник или Федор Студит. Церковь чтит память святого Феодора. Он прославился своими чудесами еще при жизни: призывом к нему люди спасались от пожаров, недугов и нападения диких зверей.

Сегодня принято молиться преподобному Феодору об исцелении от болей в желудке и грудных болезней. Также к нему обращались, чтобы спастись от пожаров, диких зверей, тяжелых болезней.

Согласно поверьям, в этот день покойники, которые очень скучают по своим родным и близким, могут покинуть загробный мир и навестить живых. Но чаще всего не находили покоя те, о ком забыли. Например, если родственники не навещают могилы и не ставят свечи в церкви за покой ушедших в мир иной, то умершие могут напомнить о себе. Причем не в самой приятной форме.

Чтобы этого не произошло, проводили обряды. Например, клали под порог топор, чертили кресты на дверях и окнах, развешивали на окнах и дверях ветки рябины или пучок крапивы, дом и двор обрызгивали святой водой, заказывали молебен в церкви.

Кроме того, устраивали дома поминальный стол. На нем оставляли ритуальные блюда для покойных «родителей».

Еще день называли «гороховым». Гадали таким образом: если сухие горошины катались по блюду со звоном, ждали трескучих морозов, а если бесшумно – тихих снегопадов. Тем, кто родился в этот день, варили на обед или ужин гороховую кашу. Полагали, что это блюдо даст им сил на весь будущий год.

Алтайская правда