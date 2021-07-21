Горняк22: «Главное — это медаль»: Шубенков рассказал о планах на Олимпиаду в Токио
Сергей Шубенков Фото: instagram.com/sergey.shubenkov
До старта Олимпиады остались считаные дни. За две недели до вылета Шубенков тренировался на базе в Московской области
Алтайский барьерист Сергей Шубенков заявил, что намерен завоевать золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал в интервью изданию «Чемпионат».
«Задача номер один — это обязательно золотая медаль. Задача номер два — как пойдет. Конечно, главное — это медаль», — сказал он.
Однако спортсмен добавил, что если побьет свой личный рекорд, но его не хватит до победы, то «обижаться не имеет смысла».
По словам Шубенкова, сейчас он находится в хорошей физической форме и надеется на победу.
Что касается ограничительных мер, введенных на соревнованиях, то легкоатлет с этим сталкивается впервые. Так, всем спортсменам придется заранее регистрироваться в специальном приложении и указывать точки перемещения.
Сейчас он готовится к соревнованиям на базе в Новогорске. Там также введены серьезные меры — спортсменов никуда не выпускают. Однако барнаулец не отчаивается, отметив, что здоровье важнее.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что главный соперник Шубенкова на Играх не поедет на Олимпиаду.