Горняк22: Певица Бритни Спирс заявила о прекращении карьеры из-за опеки отца

Бритни Спирс Фото: кадр из youtube.com

Певица рассказала, что близкие люди серьезно ранили ее, и посоветовала подписчикам, которые критикуют ее посты, уйти из ее аккаунта

39-летняя певица Бритни Спирс отказалась выступать на сцене, пока находится под опекой своего отца. Об этом звезда заявила в своем аккаунте в Instagram.

«Я не собираюсь выступать на сцене, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет», – объяснила певица.

По словам Спирс, постоянный контроль отца убил ее мечты, но она до сих пор надеется на лучшее. Певица будет пытаться через суд бороться за снятие опеки.

23 июня Бритни Спирс выступила в суде с требованием освободить ее от опеки. По ее словам, ее отец Джейми Спирс злоупотребляет контролем и запрещает артистке выходить замуж, заводить детей, а также заставляет выступать на концертах против ее воли.

Напомним, что исполнительница находится под опекой отца с 2008 года из-за проблем с ментальным здоровьем. Отец певицы полностью контролирует финансы, личную жизнь и творчество звезды.

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