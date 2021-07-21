Горняк22: Эксперт по недвижимости рассказал о снижающих стоимость жилья факторах
Недвижимость Фото: pexels.com
Эксперт также посоветовал при кризисе не продавать квартиру по низкой цене, а подождать, когда цены на недвижимость снова взлетят
Любого рода факторы, которые мешают нормально пользоваться недвижимостью, приведут к изменению ее стоимости, заявил эксперт по недвижимости Константин Барсуков, сообщает «Слово и Дело».
«В Московской области недавно была актуальна проблема со свалками. И вся недвижимость, которая находится в тех районах, где были свалки, считалась неликвидной», – рассказал он.
По его словам, подешеветь жилье может также из-за изменения природного ландшафта, например, при природных катаклизмах или строительстве шумных трасс. На стоимость жилья также может повлиять вырубка деревьев или даже геополитический фактор.
«Люди, которые инвестируют в недвижимость с целью получить прибыль, должны смотреть перспективу на краткосрочный период – год или два. Дальше загадывать сложно», – подчеркнул Константин Барсуков.
Ранее «Толк» сообщал, что на рынке недвижимости Барнаула растут цены на фоне падения спроса. Покупателей жилья стало меньше примерно на треть.