Горняк22: Эксперт по недвижимости рассказал о снижающих стоимость жилья факторах

Недвижимость Фото: pexels.com

Эксперт также посоветовал при кризисе не продавать квартиру по низкой цене, а подождать, когда цены на недвижимость снова взлетят

Любого рода факторы, которые мешают нормально пользоваться недвижимостью, приведут к изменению ее стоимости, заявил эксперт по недвижимости Константин Барсуков, сообщает «Слово и Дело».

«В Московской области недавно была актуальна проблема со свалками. И вся недвижимость, которая находится в тех районах, где были свалки, считалась неликвидной», – рассказал он.

По его словам, подешеветь жилье может также из-за изменения природного ландшафта, например, при природных катаклизмах или строительстве шумных трасс. На стоимость жилья также может повлиять вырубка деревьев или даже геополитический фактор.

«Люди, которые инвестируют в недвижимость с целью получить прибыль, должны смотреть перспективу на краткосрочный период – год или два. Дальше загадывать сложно», – подчеркнул Константин Барсуков.

Ранее «Толк» сообщал, что на рынке недвижимости Барнаула растут цены на фоне падения спроса. Покупателей жилья стало меньше примерно на треть.

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