Горняк22: На развязке в сторону Барнаула сделают семь полос движения и установят светофор

Строительство на развязке в сторону Бийска Фото: Упрдор "Алтай"

Чуйский тракт расширят у поселка Новый и здесь уже сделают перекресток со светофорами, старый заезд к «Облепихе» ликвидируют

В Алтайском крае к 2022 году хотят завершить масштабные работы на участке Чуйского тракта – от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска, сообщает Упрдор «Алтай». Так, дорожники значительно реконструируют тракт в районе поселка Новый.

Здесь построят регулируемый светофорами перекресток, включающий до семи полос движения. Участок с 212 по 216 километр расширят до четырех полос, а встречные потоки будут разделены барьерными ограждениями.

Как сообщили в Упрдор «Алтай», основной въезд в поселок Новый теперь будет с перекрестка, здесь дополнительно построят полосы для поворота налево и для безопасного выезда, а также установят светофоры, карманы для общественного транспорта, а пешеходный переход сделают освещенным.

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