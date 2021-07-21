Горняк22: В Барнауле на двое суток перекроют часть проспекта Калинина

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Перекрытие участка дороги связано с ремонтной кампанией на теплосетях. Сейчас коммунальщики активно готовятся к новому отопительному сезону

В Барнауле с 23 июля перекроют участок проспекта Калинина в районе дома № 20, сообщает пресс-центр администрации города.

Так, движение на участке будет запрещено с 21.00 23 июля до 24.00 25 июля. В связи с этим движение автобусов будет организовано по измененным маршрутам (есть на сайте мэрии).

Кроме того, с 22.00 23 июля до 6.00 26 июля будет закрыто движение автомобильного транспорта по четной стороне проспекта Калинина и нечетной стороне улицы Профинтерна в районе здания № 8 на проспекте Калинина.

Движение автобусов до 26 июля будет организовано также по другой схеме.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перекроют две улицы из-за ремонтных работ.

ТОЛК