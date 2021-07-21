Горняк22: В Барнауле на девять часов отключили вещание нескольких телеканалов

Пульт. Телевизор Фото: pixabay.com

Это временное отключение, и уже к вечеру 20 июля барнаульцы смогут вновь посмотреть любимые телеканалы. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации

20 июля в Барнауле отключили телеканалы первого и второго мультиплексов, «Радио России» и «Маяк», сообщает пресс-центр администрации огорода. Причиной тому стали плановые профилактические работы.

Так, телеканалы не будут вещать с 8.00 до 17.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что 19 июля горячую воду отключили у 174 тысяч барнаульцев по контуру ТЭЦ-2. Это связано с проведением ремонта на теплосетях.

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