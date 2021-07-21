Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли от коронавируса 20 человек

Коронавирус. Дети болеют Фото: pexels.com

Каждый 14-15-й заболевший коронавирусом в регионе – это ребенок в возрасте до 17 лет. При этом, по данным врачей, инфекцию дети переносят легче взрослых, хотя тяжелые случаи тоже встречаются

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 269 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 20 июля – 59 091 человек, в том числе с начала пандемии заразились ковидом 3 984 ребенка (+21 за сутки), сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 20 июля

20 человек с коронавирусом умерли за эти сутки, все – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 3 731 (все взрослые).

711 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 201 человек из их числа подключен к аппаратам ИВЛ.

73 жителя Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболели с начала пандемии 48 046 человек.

3 305 человек с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. 583 пациента лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19. А 738 больных лечат пневмонию дома.

4 620 коек для ковидных больных подготовлены в крае (3 486 подключены к кислороду, с ИВЛ – 321). Свободными на сегодняшний день остаются 732 места.

6 094 теста сделали за минувшие сутки в Алтайском крае.

Прививаются в крае сейчас 441,3 тыс. человек.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 104,

Бийск – 26,

Рубцовск – 15,

Новоалтайск – 12,

Заринск – 10,

Усть-Калманский район – 9,

Тальменский, Тогульский и Шелаболихинский районы – по 7,

Локтевский, Топчихинский и Усть-Пристанский районы – по 6,

Камень-на-Оби, Благовещенский, Косихинский, Крутихинский, Кытмановский и Табунский районы – по 5,

Алейский и Залесовский районы – по 4,

Тюменцевский и Шипуновский районы – по 3,

Заринский и Кулундинский районы – по 2,

Алейск, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский и Чарышский районы – по 1.

ТОЛК