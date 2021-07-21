Горняк22: В Новосибирске пациенты жалуются на нехватку кислорода в ковидных больницах

Медицинский кислород Фото: pixabay.com

Некоторые родственники пациентов заявили, что вынуждены за свой счет покупать родным баллоны с кислородом, но в региональном минздраве опровергли эти данные

В Новосибирске и Бердске больные коронавирусом пациенты начали жаловаться на нехватку кислорода в больницах, сообщает «НГС».

61-летняя жительница Бердска попала в больницу из-за резкого падения сатурации (насыщение крови кислородом). По словам сына женщины, врачи предлагали его матери лежать на животе и говорили, что кислорода на всех не хватает.

«Даже самым тяжелым на два часа дают подышать кислородом, потому что он ходит по палатам: один концентратор на пять-восемь человек», – рассказал он.

Мужчина заявил, что сам купил два баллона кислорода и отвез в больницу. Один такой баллон стоит до 800 рублей, его хватает на 20 минут. После этого он написал жалобы в прокуратуру, минздрав и приемную президента.

О перебоях с кислородом рассказала и дочь пациентки из 11-й больницы. По ее словам, кислород подают по 10 литров в минуту, а утром 10 июля врачи якобы снизили его подачу, и люди начали задыхаться.

«У мамы, помимо того что кислород поступал ниже нормы, еще сломан сам аппарат для подачи кислорода. У нее вместо кислорода в нос попадала вода. Мне запретили привозить свой кислородный концентратор, а почему – не объяснили», – заявила она.

Позже женщину перевели в другую палату с работающим аппаратом, но пенсионерка все равно умерла. Понижение подачи кислорода родные связали с аварией на заводе, где его производят.

В региональном минздраве опровергли нехватку кислорода в больницах. В ведомстве заявили, что все нуждающиеся в кислородной поддержке обеспечены ей в полной мере.

«Благодаря совместной оперативной работе, сбоев в обеспечении кислородом медучреждений нет. Поставки осуществляются по графику, в зависимости от потребности каждой больницы», – заявили представители минздрава.

Ранее в минздраве рассказали, хватает ли госпиталям Алтайского края кислорода. Перед этим в соцсетях появилась информация, что поставки в больницы были нарушены из-за поломок на заводах по производству кислорода.

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