Горняк22: В Барнауле закрыли мобильный пункт вакцинации на автовокзале

Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay

Вакцинацией организованных коллективов занимаются мобильные медицинские комплексы, которые выезжают на место, чтобы привить сотрудников

В Барнауле из-за низкого спроса временно убрали мобильный пункт вакцинации от коронавируса на автовокзале, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Когда там будет возобновлена вакцинация, оповестят отдельно. Сейчас ведомство рассматривает другие, более удобные точки для размещения пунктов.

Сейчас в Барнауле пункты вакцинации работают в зданиях ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86В), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117). В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера».

Кроме того, в прививочной кампании задействованы 88 медучреждений. В районах Алтайского края работают 25 передвижных ФАПов.

Всем желающим поставить прививку при себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что 30% педагогов Алтайского края уже привились от коронавируса.

ТОЛК