Горняк22: СМИ: в Белокурихе «ковидник» обустроили в жилой многоэтажке

Госпиталь. Больница. Палата Фото: pixabay.com

Жители утверждают, что рядом с ними разгуливают больные, которые даже не соблюдают необходимые меры безопасности. Они намерены обращаться в органы

Жители Белокурихи рассказали, что в квартире жилого дома по адресу: улица Советская, 8, развернули обсерватор для больных коронавирусом. Об этом рассказала Анна Гладилова в сообществе «Белокуриха инфо» в соцсети «ВКонтакте», которая приехала с детьми в гости к маме.

По ее словам, после отъезда медиков больные спокойно передвигаются по улице без масок. Увидев такую картину, женщина вызвала полицию. Однако сотрудники якобы отказались заходить в квартиру, по телефону 112 им также не смогли ничем помочь.

Гладилова рассказала, что жильцы уже ходили в администрацию, которая якобы одобрила развертывание «ковидника» в жилом доме.

«Вот в таком ужасе я оказалась со своими детьми. Бежать обратно домой теперь нет смысла, так как уже находилась рядом с ковидными в подъезде, по которому они свободно разгуливают. Скорая помощь приезжает три раза в день к ним», – рассказывает она.

Оставлять эту ситуацию женщина не намерена и уже планирует обращаться в прокуратуру с жалобой. «Толк» уточняет информацию в прокуратуре и минздраве региона.

Ранее сообщалось, что в Бийске пациенты ковидария пожаловались СМИ на побои и плохое питание.

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