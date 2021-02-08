Горняк22: О научных разработках и инновациях курсантов и преподавателей БЮИ • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

В канун Дня науки о внедряемых в правоохранительную практику научных разработках и авторских инновациях курсантов и преподавателей «АП» рассказал начальник БЮИ МВД России полковник полиции Дмитрий Проказин.

В 90% случаев

– Дмитрий Леонидович, год назад вы возглавили БЮИ. СМИ сообщили тогда, что «Барнаулу выпал Орёл», так как прежним местом вашей службы был Орловский юридический институт. Понравился ли вам Алтай?

– До назначения в Алтайский край я ни разу, к сожалению, здесь не был. И теперь, оценив удивительной красоты природу и ландшафты, подтверждаю: его не зря называют жемчужиной Сибири. Но истинная ценность региона – жители. Они отзыв­чивы, открыты, трудолюбивы, просты в общении. О таких писал Шукшин – ваш, а теперь и мой великий земляк.

– Если говорить о научных изыс­каниях, то БЮИ, в отличие от гражданских вузов, остается для непосвященных terra incognita. Как часто разработки ваших преподавателей и курсантов внедряются в правоохранительную деятельность?

– За последние пять лет в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел региона, России и стран постсоветского пространства внедрено более 90 результатов наших научных исследований, новых методик обеспечения управленческой и оперативно-служебной деятельности полиции. В 90% случаев оценка их качества – высокая. Мы дружим со многими вузами России, участвуем в экспедициях. Так, во время выездных занятий научного кружка «Правовые основы охраны памятников истории и культуры» будущие полицейские знакомятся на практике с проблемами сохранения культурного наследия народов нашей страны, совершают уникальные находки, одна из которых – скелет древнего скифского воина, захороненного вместе с боевым конем около 2500 лет назад на курганном могильнике Каменском.

Наш опыт интересен представителям власти. Так, сотрудники БЮИ входят в состав совещательных органов при правительстве края и АКЗС, с которым сотрудничаем в том числе и в научной сфере. А гостями и участниками проводимых БЮИ конференций, нацеленных на внедрение результатов научных изысканий в практику, становятся сотрудники полиции, прокуратуры, ФСИН России, судьи, курсанты и слушатели вузов системы МВД России и военных институтов, зарубежные партнеры.

И всё же – элита

– Под зарубежными партнерами вы подразумеваете иностранные профильные вузы?

– Да, работаем с высшими учебными заведениями МВД Беларуси, Казахстана и других республик Центральной Азии. Проводим совместные научные исследования, лекции по криминалистике, обмениваемся опытом и методиками раскрытия преступлений, применяемыми на практике в этих странах. Такое сотрудничество с сопредельными государствами – примета времени, ведь многие преступления носят сейчас международный характер.

– Основной профиль БЮИ, насколько мне известно, – подготовка участковых уполномоченных полиции, в том числе по заявкам центрального аппарата МВД. В чем кроется причина столь пристального внимания к службе, которая никогда не считалась «элитой» полиции?

– От работы сотрудников этого подразделения, оперативности их реакции на обращения граждан зависит благополучие территории. Скажу больше, по эффективности службы участковых судят и об органах местного самоуправления, и о власти в целом. Кадровая подготовка офицеров финансируется государством, для развития научного и творческого потенциала курсантов и слушателей в БЮИ созданы все условия. Есть спортивная база, полигоны, криминалистическая лаборатория, оснащенные всем необходимым учебные кабинеты, типография и многое другое. К слову, об «элите». Наши ребята уровнем подготовки выгодно отличаются от выпускников других вузов юридического профиля. Возможно, поэтому они гарантированно трудоустраиваются на госслужбу. А я, пока ехал сегодня утром на работу, думал, как можно привязать к аббревиатуре БЮИ качества, формируемые у курсантов. Получилось: безупречный в службе, юридически грамотный, инициативный.

Свобода законопослушных

– Еще несколько лет назад криминалисты, трасологи, почерковеды работали «на коленке». Сегодня в их распоряжении – специальные компьютерные программы. Стало быть, меняется и содержание образовательных программ БЮИ?

– Вектор образовательной и научно-исследовательской деятельности смещается с учетом новых методик и технических средств борьбы с преступностью. Быстро, как никакая другая, развивается сфера IT. И именно здесь высок уровень криминогенности. Не раскрывая секретов, скажу, что МВД располагает локальной информационной системой ограниченного доступа, в которой сотрудники полиции по запросу могут получить данные по любому расследуемому делу. Работа с такими базами входит в систему подготовки курсантов, настроена она так, что выпускнику не нужна серьезная адаптация на старте своей служебной деятельности в качестве сотрудника полиции.

– Эти технологии делают мир прозрачным, фиксируют действия и поступки каждого из нас. В один клик можно получить сведения о любом человеке. Но хорошо ли это?

– Ничего плохого нет для тех, кто добросовестно исполняет свои обязанности, с полной самоотдачей занимается своим делом. Мы давно уже живем в открытом мире. Работаем в коллективах, подаем ежегодно налоговую декларацию, общаемся в соцсетях. Важно, чтобы соблюдался конституционный принцип неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны. Все остальные вопросы даже не второстепенны – они излишни. В качестве примера приведу введение так называемых ковидных паспортов. Комментариев по этому поводу много, но такова всемирная практика, в других странах система эпидемиологической безопасности выстраивается даже жестче, чем у нас. И ничего общего эти меры не имеют с нарушением гражданских прав. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Свобод у человека, соблюдающего закон, достаточно.

– 2021-й объявлен Годом науки и технологий. Как он пройдет в БЮИ?

– Продолжим разработку и внедрение в правоохранительную практику научных исследований по горячим темам борьбы с коррупцией, киберпреступностью, профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних и в семье, поведения в Интернете, обеспечения транспортной и иной безопасности жителей региона. Хороший кадровый и технологический задел создан для дальнейшего развития научных школ – «Проблемы законодательства и правоприменения», «Проблемы обучения и воспитания сотрудников органов внутренних дел» и «Совершенствование раскрытия и расследования преступлений». Третий важный аспект – дальнейшее внедрение дистанционных технологий, преимущества которых мы вполне оценили во время эпидемии. Онлайн-конференции и научные семинары, видеоконференции позволяют экономить бюджетные средства и охватывать при этом широкую аудиторию участников. Кстати, в таком же формате пройдет, очевидно, апрельский форум «Дни молодёжной науки». Ну и, конечно, уже началась подготовка к юбилейной дате, 65-летию образования БЮИ МВД России, которое отпразднуем в 2022 году.

Алтайская правда