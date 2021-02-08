Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться алтайские студенты с 8 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться алтайские студенты с 8 февраля

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

С 8 февраля возобновляется обучение в очном формате в высших образовательных организациях Алтайского края. В связи с этим Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю подготовлено 11 предписаний о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Так, необходимо перед открытием учебного учреждения провести генеральную уборку всех помещений и проверить эффективность работы вентиляционной системы. В вузах должны быть обеспечены условия для гигиенической обработки рук при входе, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санузлах.

Обязательна ежедневная влажная уборка и дезинфекция всех контактных поверхностей, а также обеззараживание воздуха. Необходимо организовать «фильтр» для всех, входящих в организацию, с обязательной термометрией.

Кроме того, должен осуществляться контроль за соблюдением студентами и персоналом социальной дистанции. Также нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты. В регионе действует масочный режим.

Алтайская правда

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