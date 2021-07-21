Горняк22: Почему, зачем и как: всё о новых выплатах школьникам

Рассказываем, что нужно знать о подаче заявления на получение единовременной выплаты — 10 тысяч рублей к школе.

Новые социальные выплаты направлены на поддержку семей, в которых есть ребёнок от 6 до 18 лет. Но возраст – не главное условие для получения денег. Редакция «АП» собрала самые популярные вопросы про выплаты школьникам и ответила на них.

Кто имеет право на выплату?

Согласно постановлению о единовременной выплате, деньги могут получить граждане РФ, проживающие на её территории. У них должны быть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Важно, чтобы 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Выплата предоставляется одному из родителей.

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам или лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. Условия те же – быть гражданином РФ, либо одному из их родителей или законных представителям. Факт обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения России.Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Сколько можно будет получить и как часто выплачивается пособие?

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. Она начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово.

Как оформить выплату?

Подать заявление на выплату можно с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при подаче заявления через портал Госуслуг предоставлять не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях. Исключением является свидетельство о рождении ребенка, выданное за пределами Российской Федерации, в этом случае его необходимо предоставить в клиентскую службу ПФР.

Какие могут быть основания для назначения выплаты?

Единовременная выплата назначается при следующих обстоятельствах:

— в семье есть дети от 6 до 18 лет

— в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам

— заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ.

А что насчет оснований для отказа?

Отказать в выплате могут, если есть факты:

— лишения заявителя родительских прав

— прекращения опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам

— предоставления недостоверных сведений

— несоответствия требованиям, дающим право на единовременную выплату

— в случае смерти ребенка

— в случае получения единовременной выплаты другим родителем.

Что делать, если в заявлении случайно допустили ошибку?

Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то вам необходимо дождаться ответа по данному заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями.

Пособие можно получить только на карту «Мир»?

Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Когда можно получить выплату?

Выплата будет осуществлена единоразово с 16 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно до 1 ноября 2021 года.

Как получить выплату?

Чтобы получить средства достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда. В случае обращения в клиентскую службу, помимо документов, удостоверяющих личность заявителя, представителя заявителя или опекуна, никаких дополнительных документов представлять не нужно. Исключением — свидетельство о рождении ребенка, выданное за пределами РФ. В этом случае его необходимо предоставить при личном визите.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения деньги будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить выплату.

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, можно. Обратиться за выплатой можно по месту жительства или пребывания. Заявление может также подать законный представитель или представитель заявителя.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?

Нет, заявление для назначения единовременной выплаты можно подать только на сайте Госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учетная запись, или лично в клиентской службе ПФР.

Можно ли получить выплату почтовым переводом?

Нет, средства начисляют только на счет в банке.

До какого числа можно подать заявление на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, выплата назначается на каждого ребенка, подходящего по возрасту: на детей от 6 до 18 лет или на инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам.

В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. Нужно писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одним из родителей одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети?

Если вы не указали в заявлении всех детей, на которых положена выплата, то вам необходимо подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ранее.

Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре или 18 лет 3 июля, можно ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет не позднее 1 сентября. Выплата назначается на детей, которым 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?

Нет, выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в России и имеющим гражданство РФ. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Может ли получить выплату проживающая в России семья без гражданства РФ?

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ.

Из каких средств идет выплата?

Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной меры поддержки.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?

Нет.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?

В любую клиентскую службу Пенсионного фонда России.

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Алтайская правда