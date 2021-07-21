Горняк22: Алтайский край лишился 2,5 тысяч человек за пять месяцев

Миграционная убыль за январь-май 2021 года в Алтайском крае составила 2621 человек. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

11 717 жителей края уехали в другие регионы России и за рубеж за первые пять месяцев 2021 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 9%. Число же приезжих, наоборот, уменьшилось на 8%. Вместо 9 876 человек, которые приехали в Алтайский край в январе-мае прошлого года, в этом году прибыло всего 9 096 человек.

Значительно вырос уровень межрегиональной миграции – 3 125 человек уехало из нашего региона в другие. Данный показатель увеличился более чем в 2,5 раза – в аналогичный период прошлого года отток в соседние регионы составлял 1 183 человека.

Несмотря на то, что общее количество мигрантов в этом году снизилось, миграционный приток из государств-участников СНГ, наоборот, вырос почти в 2 раза: с 268 до 515 человек.

Увеличилась миграция внутри края: 13 038 человек в этом году сменили свое место жительство в пределах края — это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алтайская правда