Горняк22: С чем связан рост цен на посуточную аренду комнат в Алтайском крае

В 2021 году наблюдается рост цен на кратковременную аренду комнат на 20% по сравнению с прошлым годом.

Спрос на посуточную аренду комнат зависит от многих факторов. В их числе – уровень благосостояния в стране. Этого мнения придерживаются эксперты сервиса «Авито. Недвижимость». В 2020 году многие люди в целях экономии вынуждены обратиться к аренде комнаты в квартире или доме. То есть «через стенку» с хозяевами или соседями.

А вот в туристических уголках страны высокий спрос можно оправдать и тем, что летом 2021 года россияне стали меньше уезжать на отдых за рубеж, оставаясь в стране. Для туриста снять комнату в аренду – один из самых популярных вариантов.

Специалисты провели анализ спроса, предложения и средних цен на краткосрочную аренду комнат и выяснили, что количество предложений выросло на 6% относительно прошлого года, то есть, изменилось незначительно. Зато из-за бурного роста спроса — в 2,3 раза — цена на аренду комнат выросла на 20% и теперь составляет 600 рублей за сутки против 500 рублей годом ранее.

Алтайская правда