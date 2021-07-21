Горняк22: Где в Барнауле может появиться стела «Город трудовой доблести»

11 вариантов подходящих мест для стелы «Город трудовой доблести» выбрали в Барнауле

В городской администрации 20 июля рассмотрели возможные места размещения стелы. И определили 11 локаций города, где может появиться памятный знак.

проспект Строителей

площадь Привокзальная

зеленый сквер на площади Октября

2 места на Нагорном парке

площадь у ДК «Трансмаш»

площадь им. В. Н. Баварина

ул. Аванесова

2 места на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв «Барнаул»

в центре площади Октября

Как сообщают в пресс-службе мэрии, эти возможные варианты размещения стелы направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. В ближайшее время состоится подписание соглашения между администрацией города Барнаула и военно-историческим обществом.

Напомним, в рамках проводимой работы в честь присвоения городу Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» ранее организовали сбор предложений от жителей города по месту размещения стелы. Барнаульцы предложили 23 территории размещения для памятной плиты, 2 места предложено МКУ «Архитектура города Барнаула».

Барнаул

Алтайская правда