ГОРНЯК22 21.07.2021
Общество

Горняк22: Где в Барнауле может появиться стела «Город трудовой доблести»

Горняк22
53 минуты Ago

11 вариантов подходящих мест для стелы «Город трудовой доблести» выбрали в Барнауле

В городской администрации 20 июля рассмотрели возможные места размещения стелы. И определили 11 локаций города, где может появиться памятный знак.

  • проспект Строителей
  • площадь Привокзальная
  • зеленый сквер на площади Октября
  • 2 места на Нагорном парке
  • площадь у ДК «Трансмаш»
  • площадь им. В. Н. Баварина
  • ул. Аванесова
  • 2 места на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв «Барнаул»
  • в центре площади Октября

Как сообщают в пресс-службе мэрии, эти возможные варианты размещения стелы направят в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. В ближайшее время состоится подписание соглашения между администрацией города Барнаула и военно-историческим обществом.

Напомним, в рамках проводимой работы в честь присвоения городу Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» ранее организовали сбор предложений от жителей города по месту размещения стелы. Барнаульцы предложили 23 территории размещения для памятной плиты, 2 места предложено МКУ «Архитектура города Барнаула».

Барнаул 

Алтайская правда

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