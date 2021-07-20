Горняк22: В новостройках Барнаула проектируют многоуровневые дворы из-за дефицита земель

Проект 5-уровневого двора в Барнауле Фото: Елена Булавина

Дефицит земель и жесткие градостроительные требования побуждают барнаульских архитекторов все чаще проектировать многоуровневые дворы в новостройках

В последние годы в проектах барнаульских новостроек стали все чаще встречаться многоуровневые дворы. Как правило, они состоят из двух ярусов, но есть примеры трех– и даже пятиступенчатой придомовой территории. «Толк» выяснил, почему такие планировочные решения получили распространение и как они реализуются на деле.

Детские площадки и зоны отдыха

Первый высотный дом с двухъярусным двором в Барнауле появился в новостройке компании «Селф» на пр. Комсомольском, 45а, еще в 2016 году. Здесь на нижней площадке (на уровне земли) спроектировали парковку для автомобилей.

Без стен, но под крышей, на которой разместился второй этаж двора – досуговый (площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослых). В процессе реализации проект мастерской «Параллель», который получил диплом на конкурсе в Москве, упростили, но суть осталась той же.

Проект дома с двухуровневым двором на пр. Комсомольском, 45а Фото: Елена БулавинаПроект дома с двухуровневым двором на пр. Комсомольском, 45а Фото: Елена БулавинаПроект дома с двухуровневым двором на пр. Комсомольском, 45а Фото: Елена Булавина

Подобную идею должны реализовать в 10-этажной новостройке, которую сейчас завершает на ул. Молодежной, 138, ГК «Алгоритм». Здесь перепад высот позволил с одной стороны от дома обустроить парковку, закрыть ее сверху кровлей, которая протянулась до другой стороны высотки и сровнялась с уровнем земли. На этом пространстве проектировщики из «АрхиГрупп» разместили полноценный большой двор – игровые площадки с соответствующим оборудованием и скамейки.

Проект дома с двухуровневым двором на ул. Молодежной, 138 Фото: "АрхиГрупп"Проект дома с двухуровневым двором на ул. Молодежной, 138 Фото: "АрхиГрупп"Проект дома с двухуровневым двором на ул. Молодежной, 138 Фото: "АрхиГрупп"

Также на стадии согласования еще один ЖК с интересным досуговым пространством на ул. Пролетарской, 182. Он состоит из двух жилых корпусов по 13-16 этажей, которые объединены уличной площадкой, предназначенной для хранения авто. Часть ее перекрыта вторым уровнем, на котором размещен детский городок, площадка с тренажерами, огромная спортивная коробка и даже фонтан в специальной зоне отдыха для взрослых.

Проект дома с двухуровневым двором на ул. Партизанской, 182 Фото: Елена БулавинаПроект дома с двухуровневым двором на ул. Партизанской, 182 Фото: Елена Булавина

Интересно, что вторые уровни всегда имеют надежные ограждения и те же покрытия, что и в обычных дворах: резино-полимерное в детских, спортивных зонах, плиточные или асфальтированные пешеходные дорожки, искусственные зеленые газоны или натуральные с клумбами и деревьями. Для этого сюда даже приходится завозить грунт и устилать слой для посадок.

Чтобы выдержать такие нагрузки, конструкция должна быть особо прочной. Как правило, проектировщики предусматривают несколько десятков столбов, которые держат железобетонные перекрытия. Для удобства выход на все уровни двора делают из подъезда, а с улицы они сообщаются между собой лестницами.

Пять причин ступенчатых дворов

У появления таких градостроительных решений, безусловно, есть свои причины. По мнению экспертов, самой главной является дефицит земель в Барнауле. Особенно остро эта проблема стоит в центре города, где застройщикам точечных ЖК удается арендовать, расселить и выкупить небольшой участок. В дом им выгодно заложить как можно больше квартир.

«Это, в свою очередь, обязывает сделать более просторной дворовую территорию. По нормам надо разместить и парковки, и спортивные, и детские площадки. А территории не хватает. Именно поэтому проектировщики и застройщики идут на такие ухищрения», – рассказал «Толку» руководитель барнаульской мастерской «Классика» Александр Деринг.

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Постоянно ужесточающиеся нормативы можно считать еще одной причиной расширения дворов. Архитекторы «дорисовывают» недостающие досуговые зоны на кровле парковок, пристроек или самих жилых корпусов.

По словам Александра Деринга, это чаще делается лишь в эскизе для прохождения экспертиз. Проекты порой сильно приукрашены и выглядят слишком футуристическими. Именно поэтому многие из них не реализуются в изначальной задумке, а заказчики ответственности не несут.

Третья причина – необходимость четкого разделения потоков.

«При таком пространственном решении все автомобили можно увести на нижние уровни, а на верхних оставить лишь зону для прогулок. Это прежде всего безопасно, в том числе для детей, так как в пешеходной зоне исключены проезды машин. Вместе с тем появляется больше места для полноценного обустройства общественного пространства, двор не загромождается», – говорит главный архитектор фирмы «Тектоника» Елена Булавина.

Еще одна причина – эстетика. В домах с разноуровневыми дворами из окон видны цветы, зелень, красочные детские городки и фонтаны, а не машины, стоящие «друг на друге». Функциональная придомовая территория делает исполнение ЖК более современным и уютным, считает Булавина. Исключение здесь составляют только нижние ярусы, но их можно отдать под хозяйственные и коммерческие нужды.

Пятой причиной можно считать особенности участков в Барнауле. Многие из них неровные и имеют перепады рельефа высотой в десятки метров. «Тут уж сам бог велел обыграть их с пользой, сделать несколько уровней во дворе, чтобы уместить все необходимое», – говорит Елена Булавина.

Два уровня – не предел

Барнаульские архитекторы уже начали планировать в новостройках дворы с тремя и даже с пятью ярусами. Недавно в «Тектонике» разработали проект 23-этажной свечки на пр. Красноармейском, 50. В нем на уровне земли расположился газон и въезд на подземную парковку. Над ней появился второй ярус с открытыми парковками, подъездами к дому и обособленной площадкой с уличными тренажерами. А часть этой уличной автостоянки накрыта третьим уровнем, где расположена детская игровая территория с песочницей и беседки для взрослых.

Проект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена БулавинаПроект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена БулавинаПроект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена БулавинаПроект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена БулавинаПроект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена БулавинаПроект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена БулавинаПроект дома с 3-уровневым двором на пр. Красноармейском, 50 Фото: Елена Булавина

В 2014-м Елена Булавина проектировала пятиступенчатый двор в 12-этажном доме на ул. Монтажников. Здесь из-за резкого перепада высот можно было создать четыре уровня для хранения автомобилей (самый нижний был полностью подземным, остальные – частично открытые). А на последнем ярусе предлагалось расположить только двор с прогулочными зонами.

Проект дома с 5-уровневым двором на ул. Монтажников Фото: Елена БулавинаПроект дома с 5-уровневым двором на ул. Монтажников Фото: Елена БулавинаПроект дома с 5-уровневым двором на ул. Монтажников Фото: Елена БулавинаПроект дома с 5-уровневым двором на ул. Монтажников Фото: Елена Булавина

Однако эти амбициозные проекты остались нереализованными. На ул. Монтажников уже построили другой дом – с классическим двором. На пр. Красноармейском, 50, после долгих обсуждений также утвердили другую концепцию – 23-этажку в американском стиле с двухуровневым подземным паркингом и автолифтом, над которым разместится досуговое пространство.

Есть ли будущее у многоярусных дворов

Эксперты считают, что с развитием технологий и тотальной нехваткой территорий многоуровневые дворы в Барнауле должны прижиться. Застройщики будут осваивать их все больше, поскольку такая планировка действительно может стать единственным выходом при появлении точечных многоквартирных высоток на маленьких участках.

Сейчас все упирается в парковки, но эта проблема может вскоре исчерпать себя каршерингом. Как рассказал «Толку» Деринг, все больше людей отказываются от содержания личных автомобилей и пользуются машинами напрокат.

Летом 2021 года каршеринг уже появился в Барнауле. Если он приживется, то огромные пространства для парковок у дома станут невостребованными, а маленькие уютные дворы с детскими и спортивными площадками снова смогут умещаться на небольшом придомовом участке.

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