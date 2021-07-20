Горняк22: Продолжительность жизни в Алтайском крае сократилась в ковидный год

Пенсионер Фото: pixabay.com

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года. Этот показатель упал впервые с 2003 года, откатившись к уровню 2015-2016 годов

В Алтайском крае за год на 1,98% снизилась средняя продолжительность жизни – с 71,6 до 70,19 года. Об этом говорят данные Росстата. В соседней Республике Алтай ситуация немного лучше – снижение составило 1,6% ( с 70,29 до 69,15 года).

Примечательно, что отрицательная динамика наблюдается во всех регионах, кроме Севастополя.

Так, сильнее всего сократилась продолжительность жизни в Чечне (на 5% – до 72,11 года), Ненецком автономном округе (на 3,8% – до 70,4 года) и Липецкой области (на 3,7% – до 70,59 года).

Несущественно этот показатель уменьшился в Бурятии (на 0,48%), в Сахалинской области (на 0,55%), Еврейской АО и Адыгее (на 0,58%). В целом по стране продолжительность жизни упала на 1,8 года – до 71,54 года.

В Севастополе средняя продолжительность жизни выросла на 0,05%. Это связано с увеличением численности населения города на 14% в 2020 году, когда миграционная служба зарегистрировала несколько десятков жителей. По мнению экспертов, это могло привести к ошибкам в расчете средней продолжительности жизни, пишет «РБК».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае люди умирают в два раза чаще, чем рождаются.

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