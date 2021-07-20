Горняк22: +266 больных за сутки: ковидная волна продолжает накрывать Алтайский край

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Ежедневно в регионе растет число выявляемых случаев вируса и увеличивается число тяжелобольных пациентов. Уровень смертности также остается высоким

266 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала пандемии – 58 822 человека, в том числе 3 963 ребенка, – сообщает оперативный штаб региона.

692 человека в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии в ковидных госпиталях, из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ.

17 больных ковидом скончались в крае за сутки, все – от ковида. Общее число летальных исходов – 3 711.

39 человек выздоровели за сутки. Всего, по официальным данным, переболели инфекцией уже 47 973 человека.

3 300 человек лежат в госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего в крае развернуто 4 620 коек для ковидных больных. Свободными остаются 712 мест.

Прививаются от инфекции сейчас 436,2 тыс. жителей региона.

Самое большое число заболевших в крае: в Барнауле (21 243), Бийске (5 145 ) и Рубцовске (4 135).

36,3 тыс. случаев болезни в крае – это заражение вирусом через контакты с больными людьми.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 101,

Рубцовск – 24,

Бийск – 21,

Новоалтайск – 12,

Алейск – 11,

Камень-на-Оби – 10,

Славгород, Яровое и Бийский район – по 7,

Первомайский район – 6,

Змеиногорский, Усть-Калманский и Шелаболихинский районы – по 5,

Каменский и Третьяковский районы – по 4,

Алейский, Бурлинский, Зональный, Локтевский, Павловский, Троицкий, Тюменцевский и Усть-Пристанский районы – по 3,

Поспелихинский, Тальменский и Шипуновский районы – по 2,

Заринск, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Красногорский, Новичихинский, Топчихинский и Хабарский районы – по 1.

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