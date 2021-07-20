Горняк22: Карантин ввели в четырех районах Алтайского края из-за опасного вредителя

Уссурийский полиграф Фото: Stopklopu.com

Введенный карантинный фитосанитарный режим направлен на ликвидацию очагов и исключение распространения карантинного вредителя

В четырех районах Алтайского края (Красногорском, Кытмановском, Змеиногорском и Курьинском) ввели карантин из-за распространения опасного вредителя – уссурийского полиграфа. Об этом говорится в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Так, 22 июня карантин ввели на территории Змеиногорского и Курьинского района, а 16 июля – в Красногорском и Кытмановском районах.

Этот вредитель уничтожает пихты. При этом побороть его можно лишь с помощью сплошной санитарной рубки. Начинать соответствующие мероприятия необходимо, когда пихта уже заселена и у нее нет шансов остаться в живых, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что почти 300 тонн «опасных» арбузов из Казахстана и Киргизии пытались ввезти на территорию Алтайского края.

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