Горняк22: В Барнауле перекроют две улицы из-за ремонтных работ

Ремонт теплосетей в Барнауле Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжается подготовка к новому отопительному сезону. В связи с этим в городе проводят ремонтные работы на тепло- и водосетях

В Барнауле в ближайшее время перекроют участки двух улиц из-за проведения ремонтных работ, сообщает пресс-центр администрации города.

Так, с 8.00 20 июля до 17.00 30 сентября движение будет закрыто по переулку Ядринцева в районе пересечения с улицей Папанинцев.

В связи с этим движение автобусного маршрута № 41 будет организовано по следующей схеме: пр. Ленина – ул. Партизанская – ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская»). В обратном направлении автобус будет ехать по схеме: ул. Челюскинцев (ост. «Партизанская») – ул. Партизанская – пр. Ленина, далее – по маршруту

Кроме того, с 08.00 26 июля до 22.00 26 сентября будет закрыто движение по всей ширине проезжей части ул. 42-й Краснознаменной бригады. Это связано со строительством канализационной сети на нескольких участках.

Также с 30 июля в районе дома по адресу: ул. Солнечная Поляна, 26а, установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспорта.

Ранее сообщалось, что почти половина барнаульских домов готова к отопительному сезону.

ТОЛК