Горняк22: В Краснощёковском районе ремонтируют дороги

В Усть-Козлухе в рамках проекта поддержки местных инициатив второй год проводят ремонт дорог села, сообщают «АП» краснощековские журналисты. В этом году на собрании жителей большинством голосов проголосовали за ремонт улицы Садовой, которая сильно пострадала от паводка.

Жалобы на плохое состояние улицы поступали давно и неоднократно. С инициативой провести ремонт дороги выступил депутат сельского совета, живущий на этой улице. Средства от населения, необходимые для реализации проекта, собрали быстро, несмотря на то, что нашлись те, кто не принял в этом участия.

В настоящий момент из одного километра, предусмотренного сметой, уже отсыпано щебенкой 600 метров. «Надеюсь, что и на следующий год мы продолжим ремонт улиц. Проект поддержки местных инициатив дает для этого отличную возможность!» – говорит глава села Анна Михайлова.

Краснощековский район

Алтайская правда